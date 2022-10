Das Gesundheitsministerium argumentierte, dass Impfstoff weggeworfen werde, sei »logische Konsequenz aus dem Portfolio-Ansatz«. Dieser beinhalte, dass unterschiedliche Impfstoffe angeschafft würden, um allen Impfwilligen ein Angebot machen zu können.

Der Proteinimpfstoff von Novavax hat am 20. Dezember 2021 die bedingte Zulassung in der EU erhalten. Fachleute hofften, dass manche, die den RNA-Impfstoffen misstrauten, sich für eine Impfung mit Novavax entscheiden würden. Nach Angaben des Robert Koch-Institut (RKI) wurden allerdings bis Ende September lediglich 146.760 Dosen des Impfstoffs in Deutschland verabreicht.