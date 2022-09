Dass Schnelltests per se nicht so zuverlässig sind wie PCR-Tests, ist hinreichend bekannt. Ihre Sensitivität ist geringer, also die Wahrscheinlichkeit, mit der sie Infizierte auch als solche erkennen. Außerdem spielt etwa der Zeitpunkt der Probenentnahme, die Viruslast des Infizierten und die Qualität der Probe selbst eine Rolle. Am Anfang einer Infektion – wenn der Infizierte am ansteckendsten ist – schlagen sie etwa nicht so gut an wie gegen Ende der Erkrankung.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) listet auf seiner Internetpräsenz Antigentests auf, die den in Deutschland gültigen Mindestkriterien entsprechen: Demnach muss ein Test mindestens eine Sensitivität von 80 Prozent haben, also mindestens 80 von 100 infizierten Personen erkennen.