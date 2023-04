Coronaviren verbreiten sich vor allem durch die Luft und gelangen in der Regel zunächst in Nase, Rachen und Lunge. Insofern liegt es nahe, Erreger dort direkt zu bekämpfen und eine Ansteckung so bestenfalls zu vermeiden. Darüber hinaus wäre ein Spray weniger schmerzhaft und einfacher zu handhaben als Injektionen.

Kaum Wirkung: erste Tests an Menschen von AstraZeneca scheiterten

Die Forscherinnen und Forscher um Nouailles wollen die Tests mit ihrem Mittel nun in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Biotech-Start-up RocketVax AG fortführen. Die Firma soll das Präparat weiter entwickeln und bereite eine klinische Phase-1-Studie am Menschen vor, heißt es. Die Wissenschaftler betonen jedoch: »Im kommenden Winter werden wir in Europa noch keinen nasalen Corona-Impfstoff haben«, sagt Wyler. »Die Impfstoffentwicklung geht nicht mehr so schnell wie in der akuten Pandemiephase.« Ein Nasen-Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Codagenix sei zwar weiter fortgeschritten als das Berliner Vorhaben, Ergebnisse einer Phase-3-Studie stünden allerdings noch aus.