Da ist sie nun, die erste Corona-Sommerwelle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei fast 700, vor einem Jahr lag sie bei: fünf. Dank der nochmal infektiöseren Omikron-Variante BA.5 steckten sich in der vergangenen Woche pro Tag mehr als 100.000 Menschen in Deutschland an. Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus und schätzen, dass es tatsächlich täglich zwei bis dreimal so viel sind. Viele Schutzmaßnahmen sind weggefallen. Wo ist es jetzt wie gefährlich, sich anzustecken? Das haben wir – ernsthaft – den Aerosolforscher Christof Asbach in Duisburg gefragt. Natürlich aerosolfrei, per Videointerview.

Szenario 1: Picknick im Park

Christof Asbach, Aerosolforscher

»Rein aerosolphysikalisch hat sich da nichts geändert. Solange ich den Mindestabstand einhalte von 1,50 Meter, ist das Risiko verschwindend gering. Tatsächlich ist es aber auch so offensichtlich, dass schon weniger Viren für eine Infektion ausreichen. Das heißt, je kleiner der Abstand wird, desto höher wird das Risiko, dass ich mich noch anstecken kann. Wir atmen ja, normal beim Atmen schon, aber noch mehr beim Sprechen oder Singen, feinste Tröpfchen aus. Das können relativ große Tropfen sein, aber auch ganz feine Tropfen im Mikrometer-, teilweise auch Submikrometerbereich. Und die schweben sehr lange in der Luft. Wenn jemand diese relativ hohe Konzentration direkt einatmet, kann man sich relativ schnell infizieren. Aber in dem Moment, wo ich Abstand halte, hat sich diese Luft schon wieder so stark verdünnt, die Virenkonzentration so stark verdünnt, dass es eben nicht mehr zu dieser direkten Infektion kommen kann.«

Szenario 2: Geburtstagsparty im Garten

Christof Asbach, Aerosolforscher

»Auch bei der Geburtstagsparty gilt im Prinzip das Gleiche wie beim Picknick im Park: Je kleiner der Abstand wird, desto höher wird das Restrisiko. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch da das Risiko überschaubar ist. Und man muss auch immer sagen: Anders als bei dieser Party, wenn sie im Innenraum stattfinden würde, werden sich immer nur einzelne Personen infizieren können. Draußen habe ich immer eine Luftbewegung und ich habe auch immer den Fall, dass der Atem typischerweise wärmer ist als die Umgebungsluft und deswegen nach oben weg steigt. Das heißt, da habe ich immer einen Abtransport und eine Verdünnung der Viren, da kann es nicht zu so einer Anreicherung kommen.«

Szenario 3: Einkauf im Supermarkt

Christof Asbach, Aerosolforscher

»Generell gilt immer: Je mehr Raumvolumen zur Verfügung steht pro Person, desto geringer ist das Risiko, weil sich die Virenlast eben stärker verdünnt und verteilen kann. Das heißt in so einem großen Supermarkt ist das Risiko sicherlich deutlich kleiner als in einem kleinen Tante-Emma-Laden. Die Lüftungssituation kann das Ganze noch mal deutlich verbessern. Das Problem ist nur: Man sieht es dem häufig ja nicht an. Ich selber zieh deswegen beim Einkaufen auch weiterhin immer noch eine Maske an, ganz einfach um mich zu schützen, weil auch hier ein Restrisiko besteht, das sicherlich höher ist als draußen.«

Szenario 4: Gut besuchte Lesung im Innenraum

Christof Asbach, Aerosolforscher

»Wenn ich einen Innenraum habe mit vielen Personen, reduziert sich durch die vielen Anwesenden das Volumen, das pro Person zur Verfügung steht. Befindet man sich über mehrere Stunden darin, steigt das Risiko, dass man sich infizieren kann. Und das kann eben dann auch relativ viele Leute betreffen. Denn am Ende geht es darum: Wie viele Viren atmen wir ein? Und eine hohe Virenlast kann ich entweder dann einatmen, wenn ich eine hohe Konzentration einatme, dann geht das auch in einer kurzen Zeit, oder wenn ich über einen längeren Zeitraum eine niedrigere Konzentration einatme. In so einem Fall kommt es dann sehr stark darauf an, wie gut ist dort gelüftet oder wie gut wird die Luft gefiltert? Und wenn das nicht möglich ist, dann würde ich auch immer eine FFP2-Maske anziehen, um mich selber zu schützen und auch um andere zu schützen, für den Fall, dass ich infiziert bin und es noch nicht gemerkt habe.«

Szenario 5: Musikfestival im Freien

Christof Asbach, Aerosolforscher

»Im Grunde gilt hier auch wieder das Gesetz des Mindestabstandes. Beziehungsweise ist es so, dass der da natürlich nicht eingehalten werden kann, weil man viel zu dicht gedrängt steht. Das heißt: All die Leute, die innerhalb dieses Mindestabstands um mich herum stehen, können theoretisch infiziert werden. Und je dichter man gedrängt ist, desto mehr Leute kommen halt potenziell in Frage. Wobei auch bei solchen Großveranstaltungen die damit verbundenen Innenräume sicherlich die kritischeren Bereiche sind. Ich war selber bei einem Festival, dem Traumzeit-Festival hier in Duisburg, das findet auch draußen statt. Aber wenn ich zur Toilette gegangen bin, zum Beispiel, habe ich immer eine Maske aufgezogen und wäre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist – ich bin mit dem Fahrrad gefahren – aber wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dann ziehe ich die natürlich auch immer an, also auch ganz unabhängig davon, dass es verpflichtend ist, sondern auch einfach aus reinem Eigenschutz.«

Mit Blick auf den Herbst streitet die Politik bereits wieder um die Maskenpflicht in Innenräumen. Ist auf die so oft zitierte Selbstverantwortung also doch nicht genug Verlass?

Christof Asbach, Aerosolforscher

»Naja, also aus Aerosolforscher-Sicht habe ich manchmal den Eindruck, dass die Mühe, die wir uns gemacht haben zur Aufklärung, vergebens war, weil das heute an vielen Stellen nicht mehr angewendet wird. Gleichzeitig verstehe ich als normaler Bürger, dass natürlich schon auch nach zwei Jahren der massiven Einschränkung, dass man sich da vielleicht auch nicht mehr so große Gedanken macht über eine mögliche Erkrankung, weil der Verlauf in ganz vielen Fällen auch nicht mehr so gravierend ist, wie er in der Vergangenheit mal war. Aber wie gesagt, aus einer reinen Aerosolforschungssicht: Die Schutzmaßnahmen, um sich gegen eine Infektion zu schützen, sind weiterhin die gleichen. Und ich selber wende sie auch weiterhin genau so an.