Der Sprecher der Immunbridge-Studie, der Bonner Virologe Hendrik Streeck, sagte, die vorliegende Grundimmunität in der Bevölkerung bedeute, dass in der Pandemie-Bekämpfung nicht mehr in erster Linie Infektionszahlen ausschlaggebend seien, »sondern wie viele Patienten im Krankenhaus ›mit‹ Corona behandelt werden«. Streeck weiter: »Die Daten zeigen aber auch, dass wir eine deutliche Immunitätslücke in den Risikogruppen haben und dass Impfkampagnen bei über 70-Jährigen dringend notwendig sind.«

Im Zwischenbericht wird betont, dass trotz des Vorliegens von Antikörpern bei 95 Prozent der Bevölkerung nur ein geringer Schutz gegen die Infektion mit der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante zu bestehen scheine. Dies bedeute, dass bei entsprechend veränderten Sars-CoV-2-Varianten auch weitere Infektionswellen mit relevanter Krankheitslast auftreten können.