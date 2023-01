Gérard Krause, Epidemiologe vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, hält es »persönlich nicht für angemessen, in der aktuellen Situation Einreisekontrollen für Reisende aus China oder woandersher zu Covid-19 einzuführen«. Und weiter: »Wir sind in Bezug auf Covid-19 schon längst in der Phase der gezielten Schadensmilderung beziehungsweise sollten wir uns dessen auch endlich bewusst sein und auch entsprechend handeln.«

Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf in der Schweiz hält eine Sequenzierung von Proben Einreisender für sinnvoll, weil aus China selbst kaum Daten zu den dort zirkulierenden Varianten verfügbar sind. Sie betont aber, dass bei den bisher bekannten Virussequenzen nichts Ungewöhnliches oder Überraschendes entdeckt wurde. Auch hält sie es für unwahrscheinlich, dass sich aktuell in China eine Immunflucht-Virusvariante entwickelt, also eine Mutante, die besonders gut darin ist, das Immunsystem trotz Impfungen oder vorangegangener Infektionen auszutricksen. Denn die Immunität der Bevölkerung in China ist relativ gering.