Nur bis zum Alter von 50 Jahren empfohlen

Weil aus Sicht der Ema zu wenige Daten für Menschen ab 50 Jahren vorliegen, empfiehlt sie zunächst nur eine Zulassung für die Altersgruppe 18 bis 50 Jahre. Es gebe nur sehr begrenzt Daten dazu, wie der Impfstoff gegen neue Varianten, etwa Omikron, wirke, schreibt die Ema.

Die in der Studie beobachteten Nebenwirkungen waren laut der Behörde in der Regel mild und klangen innerhalb weniger Tage ab. Am häufigsten berichtet wurde über Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Die Sicherheit des Impfstoffs muss, wie bei allen neu entwickelten Vakzinen, weiterhin untersucht werden, da die für die Zulassung nötigen Studien keine zuverlässigen Aussagen über mögliche sehr seltene Nebenwirkungen treffen können.