Virenlast im Abwasser Wie die Kloake uns vor der nächsten Coronawelle warnen kann

Flächendeckende Abwasseruntersuchungen könnten verhindern, dass wir blind und ohne Vorwarnung in die nächste Coronawelle geraten. In vielen Ländern funktioniert das bereits. Nur Deutschland steckt noch in der Testphase.