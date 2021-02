Russischer Corona-Impfstoff Sputnik V Icon: Spiegel Plus Vertrauen ist gut – aber Kontrolle überhaupt möglich?

Russland stellt Europa einen hochwirksamen Corona-Impfstoff in Aussicht – und verstrickt sich in Widersprüche. Wie gut Europa testen könnte, ob das Mittel sicher ist und hält, was es verspricht.