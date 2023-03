Suche nach dem Ursprung der Pandemie »Plötzlich stand überall auf meinem Bildschirm Marderhund, Marderhund, Marderhund«

Was für ein Fund! In einer Datenbank hat die Evolutionsbiologin Florence Débarre Genproben vom Markt in Wuhan entdeckt, die geheim gehalten wurden. Was verraten die Sequenzen über den Ursprung der Coronapandemie?