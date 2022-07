Routine-Impfungen bei Kindern haben im Jahr 2021 stärker als je zuvor in den vergangenen 30 Jahren abgenommen: 25 Millionen Kinder hätten im vergangenen Jahr mindestens eine der drei DTP-Impfungen verpasst, heißt es in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Uno-Kinderhilfswerks Unicef. DTP ist ein Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (Pertussis). Als Gründe nennen die Organisationen neben der Coronapandemie, in der in einigen Ländern Personal aus Routine-Impfprogrammen abgezogen werden musste, und Problemen, Kinder in Konfliktregionen zu erreichen, auch wachsende Missinformationen über Impfungen.