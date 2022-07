Die Forschenden verglichen dazu das Impfregister mit dem Sterberegister in Schweden. Dabei untersuchten sie zum einen Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner und zum anderen alle Menschen über 80 Jahre, die eine vierte Dosis erhalten hatten. Für die erste Analyse wurden 12.262 Pflegeheimbewohner im Alter von durchschnitt­lich 84 Jahren mit der glei­chen Anzahl von ungeimpften Bewohnerinnen und Bewohnern verglichen, wobei beide Gruppen sich ähnelten in Bezug auf Allgemeinzu­stand, unbeab­sichtigten Gewichtsverlust, Kontinenz, mentalen Status, kognitive Einschrän­kungen und Mo­bi­­lität. Vor allem in den Tagen 7 bis 60 nach der vierten Impfung kam es in der Impfgruppe zu weniger Todesfällen. Das Forscherteam ermittelte daraufhin eine Impfstoffwirksamkeit von 39 Prozent, die an den Tagen 61 bis 126 auf 27 Prozent abfiel.