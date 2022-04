Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 1044,7 gesunken. Am Vortag hatte sie bei 1087,2 gelegen, vor einer Woche bei 1322,2. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn in Deutschland verzeichneten Ansteckungsfälle stieg damit auf 23.017.079. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich auf 132.378.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.