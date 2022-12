An diesem Wochenende gab es dann eine andersgeartete Reaktion. Trotz hoher Neuinfektionszahlen werden in China Coronaauflagen gelockert. So wurden in der Hauptstadt Peking am Samstag Teststationen geschlossen und abgebaut. Für den Gang in den Supermarkt ist fortan kein negativer Test mehr nötig, ab Montag auch für die Fahrt mit der U-Bahn.

Zum Betreten von Büros und anderer Gebäude muss aber nach wie vor ein Nachweis vorgelegt werden, dass keine Coronainfektion vorliegt. An den verbliebenen Teststationen bildeten sich daher weiter lange Schlangen.