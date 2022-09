China hat als erstes Land weltweit einen Coronaimpfstoff zugelassen, der nicht gespritzt, sondern inhaliert wird. Die chinesische Arzneimittelbehörde habe grünes Licht gegeben, teilte das in Tianjin ansässige Unternehmen Cansino Biologics am Sonntag in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse mit. Die neuartige Vakzine habe eine Notfallzulassung als Auffrischungsimpfung bekommen.