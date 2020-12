Bericht über vertrauliche Dokumente Wie China den Corona-Ausbruch kleinrechnete

In China gab es offenbar bereits Ende 2019 viel mehr Corona-Verdachtsfälle, als die Behörden der WHO meldeten. Das geht aus internen Dokumenten hervor, über die CNN berichtet. Auch in den Folgemonaten war auf die Zahlen kaum Verlass.