Coronavirus Deutsche Amtsärzte fordern europaweite Testpflicht für Reisende aus China

Die deutschen Amtsärzte fordern deshalb eine europaweite Testpflicht für alle Einreisenden aus dem Land. Es sei jetzt »ein europaweit einheitliches Schutzkonzept« nötig. »Jeder Reisende aus China sollte bei der Einreise in die EU per Schnelltest getestet werden«, sagte Nießen. Bei einem positiven Testergebnis müsse ein PCR-Test folgen und die Probe anschließend sequenziert werden. »Wer sich infiziert hat, sollte in jedem Fall in Isolation gehen müssen«, sagte der Amtsärzte-Chef.