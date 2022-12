Erstmals nachgewiesen wurde Omikron bei Routinesequenzierungen in der ersten Novemberhälfte 2021 vor allem in Südafrika, aber auch im benachbarten Botswana. Am 26. November stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Coronavariante B.1.1.529 als »besorgniserregend« ein. Trotz massiver Reisebeschränkungen verbreitete sich Omikron rasch weltweit und verursachte extrem viele Infektionen. Schon Ende Dezember 2021 hatte die Variante das zuvor dominierende Delta-Virus verdrängt.