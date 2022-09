Schwachstelle in der Evolution des Virus

Immunologin Natalia Freund zeigt sich überzeugt, eine Schwachstelle in der Evolution des Virus gefunden zu haben. Dabei geht es um Mutationen des charakteristischen Spike-Proteins, das die Andockstelle des Virus an Körperzellen bildet. Freund berichtet, dass das Spike-Protein überwiegend an immer derselben Rezeptor-Bindestelle mutiert.

Der Nachteil dabei: Die meisten Antikörper docken an dieser Stelle an, um das Coronavirus unschädlich zu machen. Neue Virusvarianten, mit deutlich veränderter Rezeptor-Bindestelle, erkennen sie schlechter und können sie nicht mehr so verlässlich bekämpfen. Das führt dazu, dass der Infektionsschutz nach Impfung mit den neuen Virusvarianten nachlässt. Aus diesem Grund wurden angepasste Vakzine wie die nun gegen Omikron verfügbaren entwickelt.