Für die Studie wurden in einigen Ortschaften Bangladeschs kostenlos Masken verteilt und es wurde dafür geworben, diese zu tragen. Tatsächlich trugen in den Ortschaften daraufhin deutlich mehr Menschen Maske, als in vergleichbaren Gegenden, in denen keine Intervention stattgefunden hatte. Zudem gab es weniger Berichte über Krankheiten, die Covid-19 ähneln, gerade bei Älteren. Allerdings lässt sich nicht ausschließen, dass Faktoren abseits des Masketragens entscheidend für die beobachteten Unterschiede sind. Vielleicht wurde in die Regionen, in denen häufiger Maske getragen wurde, schlicht weniger Virus eingeschleppt – und das führte zu weniger Erkrankungen?