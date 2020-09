Chef der Arzneimittelbehörde "Eine Zulassung bedeutet nicht, dass der Impfstoff auch direkt verfügbar ist"

Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, sieht in der möglichen Blitzzulassung eines US-Impfstoffs kein politisches Kalkül. Auch in Deutschland könne es in wenigen Monaten so weit sein.

Ein Interview von Katherine Rydlink