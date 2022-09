Auffrischungsimpfungen sollen bald beginnen

Fauci, der seine Position als Präsidentenberater zum Jahresende verlässt, warb bei der US-Bevölkerung dafür, sich das Mittel spritzen zu lassen. Es sei zentral für optimalen Schutz vor Covid-19.

Die zuständigen US-Behörden hatten in den vergangenen Tagen zwei an die Omikron-Variante angepasste Coronaimpfstoffe zugelassen. Bei den beiden Präparaten handelt es sich um sogenannte bivalente mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna. Sie sind sowohl an den ursprünglichen Virustyp als auch an die Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 angepasst. Damit unterscheiden sie sich von den Omikron-Impfstoffen, die in Kürze in Deutschland gespritzt werden sollen. Diese sind an den Subtyp BA.1 angepasst.