Der Gipfel der aktuellen Corona-Welle ist laut Robert Koch-Institut (RKI) »klar überschritten« – dennoch mahnt es vor den Osterfeiertagen besonders zu Vorsicht und verantwortungsvollem Verhalten. Der Infektionsdruck bleibe »mit mehr als einer Million innerhalb einer Woche an das RKI übermittelten Covid-19-Fällen weiterhin sehr hoch«, schreibt das RKI im Wochenbericht von Donnerstagabend . Dieser bezieht sich vor allem auf Daten aus der vergangenen Woche.

Aktuell meldet das RKI 156.864 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 18.399 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 175.263 positive Tests gemeldet wurden . Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 23,3 Millionen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 1001,5 von 1015,7 am Vortag. 212 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 132.900. Das RKI macht darauf aufmerksam, dass die Zahlen über die Feiertage wegen einer geringeren Zahl an Tests und weniger Meldungen schwanken und es zu Untererfassungen kommen kann.

Zahlreiche Corona-Ausfälle beim medizinischen Personal

Im Wochenvergleich ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI um 24 Prozent gesunken. Bereits im vorherigen Bericht war ausgewiesen worden, dass der Höhepunkt der Welleinzwischen klar überschritten sei. Die Inzidenzen in allen Altersgruppen sind demnach zuletzt deutlich zurückgegangen. Erstmals in diesem Jahr habe auch die Zahl der Krankenhaus-Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 und einer schweren Atemwegserkrankung in allen Altersgruppen abgenommen, hieß es.