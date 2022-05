Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der erfassten Coronainfektionen ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 666,4 an. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber Samstag (717,4) – und auch gegenüber dem Sonntag vor einer Woche, als die Inzidenz bei 807,0 lag.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung. So hängen die offiziellen Meldedaten vom Test- und Meldeverhalten der Bevölkerung ab. Zudem kann es zu Verzerrungen kommen, etwa durch Nachmeldungen.

In der vergangenen Woche etwa stieg die Inzidenz zeitweise an. Dies könnte auch daran gelegen haben, dass über die Osterfeiertage zunächst weniger Tests vorgenommen und weniger Infektionsfälle erfasst und übermittelt wurden als normal.

In den Tagen danach wurde beides dann verstärkt nachgeholt. Und jetzt fallen diese Tage mit den vielen Nachmeldungen aus der Sieben-Tage-Inzidenz heraus. Am Sonntag vor einer Woche etwa wies das RKI-Dashboard 39.179 Neuinfektionen innerhalb eines Tages aus. An diesem Sonntag waren es 11.718 Fälle.