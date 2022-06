Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 142.329 Coronaneuinfektionen (Vorwoche: 123.097) und 113 Todesfälle (Vorwoche: 182) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden. Die oft vergleichsweise hohen Infektions- und Todesfallzahlen an Dienstagen lassen sich mit Nachmeldungen von am Wochenende nicht registrierten Fällen erklären.