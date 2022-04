Das Robert Koch-Institut ( RKI ) hat 198.583 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 22.280 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 176.303 positive Tests registriert wurden. Am Dienstag waren es sogar nur 22.483 erfasste Neuinfektionen gewesen. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Coronafälle bei mehr als 23,6 Millionen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut RKI auf 688,3 von 669,9 am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert die Zahl der registrierten Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in diesem Zeitraum.

Das RKI weist darauf hin, dass es wegen der Osterfeiertage und Ferien in einigen Bundesländern zu geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivitäten komme. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Bei den Werten ist außerdem zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig.