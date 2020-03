Folgen des Coronavirus Spahn rät von "nicht notwendigen Reisen" nach Nordrhein-Westfalen ab

Deutschland und Frankreich melden viele Neuinfektionen mit Sars-CoV-2, in Italien sterben 49 weitere Menschen an den Folgen des Virus. Gesundheitsminister Spahn richtet sich derweil mit einem Appell an die Bürger.