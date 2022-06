Coronavirusmutation Lauterbach hält Omikron-Variante in Portugal für »ansteckender und gefährlicher« als BA.1

In Portugal waren die Coronazahlen zuletzt gestiegen. Forscher führen dies auf eine höhere Übertragbarkeit der dort kursierenden Virusvariante zurück, aber auch auf einen schneller nachlassenden Impfschutz in dem Land. Dennoch erwartet etwa der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb auch in Deutschland einen Anstieg der Fallzahlen in nächster Zeit.