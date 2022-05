Trotz der psychischen Belastung in der Pandemie ist die Zahl der Suizide in Deutschland in den beiden Coronajahren nicht gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Universitätsmedizin Leipzig, des Uniklinikums Ulm und der Universität Wien nach der Auswertung der Daten von rund elf Millionen Menschen in Sachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.