Coronavirus Krankenhäuser warnen vor Überlastung wegen steigender Infektionszahlen

SPIEGEL.de meldet die Infektionszahlen derzeit nur noch im Rahmen des RKI-Wochenberichts und bei besonderen Ereignissen.

Karagiannidis warnte auch mit Blick auf die Intensivstationen vor Personalausfällen: »In einigen Regionen von Bayern, Hessen und in mehreren Städten in NRW haben wir bereits Hotspots, wo es kaum freie Intensivbetten mehr gibt, weil das Personal häufig symptomatisch und auch länger ausfällt«, sagte er. »Darauf müssen wir uns in den kommenden Wochen auch in vielen anderen Teilen Deutschlands einstellen.«