Erste Tests einer Nasenspray-Version des Coronaimpfstoffs von AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford zeigen nicht den gewünschten Erfolg. In der ersten von üblicherweise drei Studienphasen sei nur bei einer Minderzahl der Studienteilnehmer eine Antikörperreaktion in den Schleimhäuten der Atemwege festgestellt worden, teilt die Universität Oxford mit. Zudem sei die im Blut gemessene Immunreaktion schwächer als bei einer Coronaimpfung in den Oberarm-Muskel.