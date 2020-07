+++ News-Update +++ Mecklenburg-Vorpommern will Maskenpflicht im Handel abschaffen

Noch im Sommer soll in Geschäften in Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht fallen. Innenminister Seehofer befürwortet bundesweite Massentests. Und die WHO vermeldet einen traurigen Rekord. Der Überblick.