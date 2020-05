+++ News-Update +++ Fieber messen an US-Flughäfen - 1700 Arbeitsstunden laut CDC-Studie sinnlos

Die USA nahmen in der Coronakrise Temperaturmesssungen an Flughäfen vor - ohne Nutzen, wie eine Studie nahelegt. Elon Musk will sich zur Not verhaften lassen, um sein Tesla-Werk wieder hochzufahren. Der Überblick.