Anstieg von Corona-Infektionen in Tulsa nach Trump-Kundgebung

Mitten in der Coronakrise hielt Donald Trump eine Wahlkampfveranstaltung in Tulsa, Oklahoma ab. Nun steigen die Infektionszahlen in dem Bezirk. Der Behördenchef sieht einen Zusammenhang. Der Überblick.