News-Update zur Coronakrise New Yorks Bürgermeister fordert Einwohner zum Tragen von Mundschutz auf

New York wird vom Coronavirus hart getroffen. Nun hat Bürgermeister Bill de Blasio die Menschen in der Stadt zu zusätzlichen Schutzmaßnahmen gedrängt. Und: Ein SPD-Politiker will Sanktionen gegen Ungarn. Der News-Überblick.