+++ News-Update +++ In Australien dürfen im Juli wieder bis zu 10.000 Fans in die Sportstadien

Am Wochenende wird in Australien die Football-Saison fortgesetzt - mit Publikum. In Brasilien wurden aus Protest gegen die Corona-Politik der Regierung am Strand von Copacabana 100 Grabkreuze aufgestellt. Der Überblick.