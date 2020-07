+++ News-Update am 1. Juli +++ Mindestens 45 Infizierte in bayerischem Cateringunternehmen

Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie sind wieder Charterflugzeuge aus Deutschland auf Kreta gelandet. In Bayern gibt es einen neuen Hotspot. 466 weitere Menschen in Deutschland wurden als infiziert gemeldet. Der Überblick am 1. Juli.