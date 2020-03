News-Update Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus am Mittwoch

In Italien drohen bei Missachtung der Quarantäne nun bis zu fünf Jahre Haft. Der Uno-Sicherheitsrat tagt erstmals per Videoschalte. US-Vizepräsident Pence warnt: "Wir müssen den Großraum New York City als Hochrisikogebiet betrachten."