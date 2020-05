+++ News-Update +++ Die wichtigsten Entwicklungen zu Sars-Cov-2 und Covid-19 am Samstag

Ministerpräsident Haseloff kündigt strengere Corona-Regeln an, als von Bund und Ländern vereinbart. In NRW dürfen dagegen Altenheime wieder für Besucher öffnen. Und: Corona-Wörter drängen in den Duden. Der Überblick.