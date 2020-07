+++ News-Update +++ WHO meldet Rekordanstieg - fast 260.000 Neu-Infektionen

Weltweit haben sich 259.848 Menschen innerhalb von 24 Stunden mit dem Virus infiziert, meldet die WHO - so viel wie noch nie. Und: Der Kanzleramtschef stellt Fußballspiele mit Fans für den Herbst in Aussicht. Die News im Überblick.