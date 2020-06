+++ News-Update +++ Brasilien nimmt Zahl der Corona-Fälle und Toten aus dem Netz

Die brasilianische Regierung schafft Intransparenz in der Coronakrise, die regionalen Gesundheitsbehörden üben scharfe Kritik. Und: 350 Gottesdienstbesucher in Vorpommern in Quarantäne geschickt. Der Überblick.