+++ Corona-News +++ Sieben-Tage-Inzidenz mit 446,7 auf neuem Höchststand

Mehr als 44.000 Neuinfektionen, 103 Todesfälle – das ist die Tagesbilanz des RKI. Südafrikas Ärzte melden: An Omikron erkrankte Patienten sind bisher nicht in Lebensgefahr. Die Niederlande gehen in den Lockdown. Der Überblick.