+++ Corona-News-Update +++ US-Paketdienste liefern Impfstoff aus

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in den USA läuft dort die Logistik an. Und: Südkorea meldet den zweiten Tag in Folge neuen Höchstwert bei Infektionen. Der Überblick.