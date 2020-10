Neue Corona-Einschränkungen NRW will Gästezahl bei privaten Feiern auf maximal 50 beschränken

In NRW stiegen die Infektionszahlen zuletzt deutlich. Nun reagiert die Landesregierung. Armin Laschet kündigte an, unter anderem private Feiern zu begrenzen und nahm insbesondere junge Menschen in die Pflicht.