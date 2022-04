Experimentelles Medikament gegen schweres Covid-19 Zu gut, um es nicht zu geben

Nie zuvor entwickelten Fachleute und Pharmaunternehmen so schnell Impfstoffe und Medikamente wie in der Coronapandemie. Besiegt ist das Virus aber bis heute nicht: Obwohl sich der Schaden, den der Erreger anrichten kann, dank der Anwendung von Impfstoffen und anderer Arzneimittel inzwischen erheblich verringert hat, bleibt Covid-19 eine potenziell tödliche Krankheit.

Erweist sich ein neues Medikament in klinischen Tests als sehr wirksam, kann es unethisch sein, es Patientinnen und Patienten in der Placebogruppe oder außerhalb der Studie vorzuenthalten. Das Mittel Sabizabulin reduzierte das Sterberisiko der Zwischenanalyse zufolge um 55 Prozent.

Eine von unabhängigen Fachleuten geprüfte Veröffentlichung zur Studie liegt bislang nicht vor. Veru will zeitnah zusätzlich etwa den Anteil behandelter Personen ohne Atemstillstand sowie die Dauer von Intensivbehandlungen ermitteln. »Der Nutzen, den wir gesehen haben, ist die Sterblichkeit – wer lebt und wer stirbt – und nicht, wer vom Sauerstoff wegkommt, obwohl ich davon ausgehe, dass wir auch bei anderen Parametern Verbesserungen sehen werden«, so Grodon.

Die genauen Prozentangaben aus der Zwischenanalyse sind wegen der kleinen Testgruppe aber noch mit Unsicherheiten behaftet. »Das ist eine ziemlich dramatische Verbesserung der 60-Tage-Sterblichkeit«, sagte Michael Gordon vom HonorHealth Research and Innovation Institute in Scottsdale, Arizona und einer der Leiter der Studie der »New York Times« . Zugleich mahnte er zur Zurückhaltung. Es müssten weitere Daten ausgewertet werden.

Wirksam gegen Omikron und Delta

Sabizabulin soll sowohl das Virus als auch die durch eine Infektion hervorgerufene Entzündung mildern. Dazu stört es unter anderem den Transport von Virenpartikeln in den Zellen. Verabreicht wird das Mittel über den Mund in einer Kapsel, der Wirkstoff kann zudem künstlicher Ernährung, wie sie Intensivpatienten teils erhalten, zugefügt werden.

Die Phase-III-Studie findet an Kliniken in den USA, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Kolumbien und Bulgarien statt. In der Studiengruppe befanden sich sowohl Omikron-, als auch Delta-Erkrankte. Die Virusvariante machte bei der Wirksamkeit der Behandlung keinen Unterschied, das Mittel schlug gleichermaßen an.