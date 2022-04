Außerdem wurden 162.790 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Das sind 17.607 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 180.397 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 22,84 Millionen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Nach dem weitgehenden Auslaufen der Coronaschutzmaßnahmen, der gescheiterten Impfpflicht und dem Hin und Her um die Isolationspflicht für Infizierte schwindet der Glaube der Deutschen an ein erfolgreiches Pandemie-Krisenmanagement. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL geben fast zwei Drittel der Deutschen an, in den vergangenen Wochen Vertrauen in die Coronapolitik der Bundesregierung verloren zu haben.