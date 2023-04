Das Virus ist nicht verschwunden

Mit Blick auf Long Covid sagte Terhardt, dass die Basisimmunität in der Bevölkerung dazu geführt habe, dass Covid-19-Erkrankungen nicht mehr so häufig vorkämen und auch das Long-Covid-Risiko gesunken sei. Das Risiko, Long Covid zu entwickeln, sei bei Erwachsenen höher gewesen, als bei Kindern und Jugendlichen. Erste Daten können demnach zwar zeigen, dass die Impfungen das Risiko in geringem Maße verringern können. »Aber generell ist die Situation nicht mehr so, dass das ein Grund wäre, die Impfung in dieser Altersgruppe deswegen empfehlen zu müssen.« Watzl zufolge ist das Risiko von Long Covid nach Impfung auch nicht null, sondern immer noch gegeben. »Und da wir wissen, dass die Impfung nicht dauerhaft vor der reinen Infektion schützen kann und auch eine leichte Infektion zu Long Covid führen könnte, ist da der Schutz der Impfung vor Long Covid einfach auch suboptimal.«