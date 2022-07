Coronavirus Viele Intensivstationen arbeiten in eingeschränktem Betrieb

Intensivmedizinisch behandelt werden nach dem Divi-Tagesreport vom Samstag 1053 Patientinnen und Patienten mit Covid-19, das sind 19 weniger als am Tag zuvor. Nach Angaben von Marx sind es derzeit etwa doppelt so viele wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr und knapp viermal so viele wie 2020. Zugleich stünden vor allem wegen Personalmangels fast 2000 Intensivbetten weniger zur Verfügung als im vergangenen Jahr.