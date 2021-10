Inzidenz über 1000 bei Kindern und Jugendlichen Was ist im Kyffhäuserkreis los?

In vielen Regionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz besonders unter den 10- bis 19-Jährigen sehr hoch. Allen voran der Kyffhäuserkreis. Der Kreisdirektor erzählt, was in den vergangenen Wochen passiert ist.