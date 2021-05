Womöglich deutlich ansteckender als der Wildtyp Was über die Corona-Mutante aus Vietnam bekannt ist

In Vietnam wurde offenbar eine neue Form des Coronavirus entdeckt. Sie soll Mutationen der Varianten B.1.1.7 und B.1.617.2 vereinen. Derweil steigen die Fallzahlen in Teilen Südostasiens stark an.